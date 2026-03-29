Choque en Desamparados deja 9 heridos, tres son menores y un hombre lucha por su vida

Un fuerte choque entre un microbús y una motocicleta dejó un saldo de nueve personas heridas la noche del sábado en Gravilias de Desamparados.
El accidente ocurrió 50 metros al este del supermercado Más y Más, donde unidades de emergencia acudieron rápidamente tras recibir la alerta.
A su llegada, los socorristas encontraron múltiples pacientes que requerían atención urgente.
Según el reporte preliminar, entre los heridos se encuentran tres menores de edad.
Todos los afectados fueron estabilizados en el sitio antes de ser trasladados a diferentes hospitales.
Uno de los pacientes de 39 años fue reportado en condición delicada.
Las causas del accidente se encuentran en investigación.