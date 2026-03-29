Sucesos

Choque en Desamparados deja 9 heridos, tres son menores y un hombre lucha por su vida

Hombre de 39 años está en condición muy delicada luego del choque

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Por Silvia Coto

Un fuerte choque entre un microbús y una motocicleta dejó un saldo de nueve personas heridas la noche del sábado en Gravilias de Desamparados.

El accidente ocurrió 50 metros al este del supermercado Más y Más, donde unidades de emergencia acudieron rápidamente tras recibir la alerta.

A su llegada, los socorristas encontraron múltiples pacientes que requerían atención urgente.

El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido
La Cruz Roja atendió a nueve personas. (cortes/cortesía)

Según el reporte preliminar, entre los heridos se encuentran tres menores de edad.

Todos los afectados fueron estabilizados en el sitio antes de ser trasladados a diferentes hospitales.

Uno de los pacientes de 39 años fue reportado en condición delicada.

Las causas del accidente se encuentran en investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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