Choque entre autobús y tráiler moviliza a la Cruz Roja en Ochomogo y se reportan varios heridos

La Cruz Roja atiende una emergencia en Ochomogo, donde se reporta la colisión entre un autobús y un vehículo pesado.
Según la información preliminar, al lugar fueron despachadas varias ambulancias, ya que se reportan varios pacientes producto del accidente.
LEA MÁS: Este fue el indignante caso que Laura Fernández condenó en vivo sin saber que era de un candidato a diputado suyo
Las autoridades se mantienen en el sitio valorando la situación, mientras se coordinan las labores de atención y traslado de los afectados.
LEA MÁS: Hija de Ligia Faerron arremete contra Laura Fernández tras debate y le exige esto
*Noticia en desarrollo