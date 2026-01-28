Sucesos

Choque entre autobús y tráiler moviliza a la Cruz Roja en Ochomogo y se reportan varios heridos

El accidente ocurrió en el sector de Ochomogo y mantiene a los cuerpos de emergencia trabajando con múltiples recursos

Por Silvia Coto

La Cruz Roja atiende una emergencia en Ochomogo, donde se reporta la colisión entre un autobús y un vehículo pesado.

Según la información preliminar, al lugar fueron despachadas varias ambulancias, ya que se reportan varios pacientes producto del accidente.

La Cruz Roja recibió la alerta de un choque con varios heridos en Ochomogo. (Cruz Roja/Cortesía)

Las autoridades se mantienen en el sitio valorando la situación, mientras se coordinan las labores de atención y traslado de los afectados.

*Noticia en desarrollo

