Sucesos

Choque entre bus y tres carros deja más de 20 pacientes en Goicoechea

Cruz Roja se moviliza de emergencia a Goicoechea, en San José, tras la colisión de un autobús y tres vehículos

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja atiende una emergencia la tarde de este viernes en Goicoechea, en San José, donde se reporta el choque de un autobús y tres carros.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La alerta indica que hay más de 20 heridos. / Foto: Cruz Roja Costarricense

La Benemérita detalló que la escena es de tensión, pues hay más de 20 pacientes, que necesitan ser atendidos por lo que se movilizaron múltiples unidades de emergencia para revisar a cada una de las personas afectadas.

Los socorristas se encuentran valorando las lesiones y si es necesario trasladarlos a centros médicos.

De momento, las autoridades trabajan en el sitio mientras.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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