Choque entre bus y tres carros deja más de 20 pacientes en Goicoechea

La Cruz Roja atiende una emergencia la tarde de este viernes en Goicoechea, en San José, donde se reporta el choque de un autobús y tres carros.

La alerta indica que hay más de 20 heridos. / Foto: Cruz Roja Costarricense

La Benemérita detalló que la escena es de tensión, pues hay más de 20 pacientes, que necesitan ser atendidos por lo que se movilizaron múltiples unidades de emergencia para revisar a cada una de las personas afectadas.

Los socorristas se encuentran valorando las lesiones y si es necesario trasladarlos a centros médicos.

De momento, las autoridades trabajan en el sitio mientras.

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