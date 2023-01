Choque marcó la Navidad para siempre: papá falleció con la ilusión de ver crecer a su bebé

Noel Flores estaba muy ilusionado con su bebito. Foto: Cortesía. (Cortesí)

El 24 de diciembre quedó marcado para una mujer y sus dos pequeños hijos, pues su esposo falleció en un accidente en motocicleta que cobró la vida de dos personas.

Doña Jennifer Rivas perdió a su marido, Noel Antonio Flores González, de 25 años, en un choque.

Rivas nos contó que ella, su esposo y otras personas se encontraban en su vivienda, en Campos 5 en Cariari de Pococí, Limón, como a las 4 de la tarde del 24 de diciembre, cuando un compañero de trabajo y amigo de Noel, identificado como Marcelo Porta Sánchez, de 25 años, le pidió que lo llevara a hacer un mandado cerquita.

“Mi esposo había comprado una pierna de cerdo y una carne para asar. Él era muy especial y servicial, y me dijo que iba llevar al amigo al mandado y cuando regresaran del mandado se iba a dormir un ratito para luego ponerse a cocinar. Mi esposo trabajaba arrancando yuca”, dijo Rivas.

Los dos amigos se fueron en la moto que don Noel había comprado con mucho esfuerzo.

El accidente ocurrió en Semillero de Cariari, a un kilómetro de la vivienda que alquilaba Flores.

“Pasaron dos minutos desde que se fueron y me llamaron por teléfono. Era un señor para decirme que tuvieron un accidente en la moto; yo le preguntaba que si estaban bien y me dijo que ambos (Marcelo y Noel) fallecieron de inmediato, que no había nada qué hacer. Yo me puse en un estado terrible y nadie me quería llevar al lugar, hasta que logré que un taxi me llevara. Cuando llegué ya todo estaba cerrado con cintas y no me dejaron acercarme. Los dos cuerpos estaban tapados fue algo horrible”, dijo Rivas.

Por el momento, hay dos versiones del accidente; la primera, que el motociclista adelantó un carro y en eso iba saliendo una buseta que no lo vio. La segunda, que el motociclista invadió el carril de la buseta.

Los esposos soñaban con llegar a tener una casita y un terrenito para sembrar yuca. (Cortesí)

Jennifer nos contó que lo que más le duele es que ellos tienen un bebecito de siete meses llamado Dereck Noel, que era el primer hijo de su esposo.

“Él suspiraba por el bebé, estaba demasiado emocionado, se sentía muy feliz de ser papá y verlo crecer. La verdad se esforzaba mucho para que al bebito no le faltara nada. Todavía no habíamos comprado ni ropa ni juguetes para Navidad porque nosotros somos una familia muy humilde y de escasos recursos, pero teníamos la ilusión de pasar bonito ese día”, dijo Jennifer.

La mujer tiene otra hija de seis añitos a la que Noel crió como un papá.

El cuerpo de don Noel fue llevado a Nicaragua, para darle santa sepultura, pues así lo había pedido él. Desde hace cuatro años se había venido a Costa Rica para trabajar.

“Mucha gente me ayudó para poder repatriar el cuerpo porque eso es muy caro. Me lo llevé el martes y lo sepultamos. Estos días han sido muy duros y difíciles, no hubo nada que celebrar, el 31 fue difícil porque ya él no está, son muchos sentimientos”, dijo.

Según sus allegados, Noel era un trabajador incansable y tenía la ilusión de poder comprar una casita y un terrenito para sembrar la yuca en su propia tierra.

“Mi esposo era quien velaba por todos nosotros, ahora tenemos que ver cómo salir adelante. Mi bebé ha estado muy enfermo del asma, bastante malito y eso me ha tenido muy angustiada, porque con él así no puedo salir a buscar trabajo. El bebé toma mucha leche y usa pañales y toallitas húmedas y mi esposo se mataba en el campo para que nada de eso le faltara. Esto fue algo tan inesperado”, dijo la esposa.

El accidente ocurrió el 24 de diciembre. Foto: Cortesía. (Cortesí)

Noel era un amante del béisbol, aparte del trabajo eso era lo que más le gustaba y a veces sacaba un ratito para ir a jugar con sus amigos.

Si usted quiere ayudarle a está esposa y a sus hijitos puede hacerlo por sinpe al teléfono 7135-5576 a nombre de Álvaro Rivas.

El año pasado fue el más violento en carretera para los motociclistas en los últimos nueve años.

“El 47.5% de los decesos en carretera en el sitio del accidente, durante el 2022, ocurrieron mientras se viajaba en una motocicleta. En total, fueron 230 los fallecidos en ese vehículo, del total de 484 reportados el año pasado”, indicó la Policía de Tránsito.

El pasado mes de diciembre fue la cifra más alta en todo el año; en total, 27 motorizados fallecidos, seguido de marzo en el que se reportaron 25 víctimas.

Este 2023 arrancó con dos fallecidos en dos días.