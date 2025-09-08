Sucesos

Choque múltiple de tráileres provoca cierre en importante carretera nacional

Se desconoce hasta cuándo estará cerrada la ruta por el choque

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

El paso por la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32, vuelve a estar cerrado, esta vez no por el clima sino por el choque de tres tráileres.

La situación ocurrió a las 12:14 p. m. de este lunes 8 de setiembre.

LEA MÁS: Un amor que nació siendo niños terminó en tragedia en la autopista Bernardo Soto

La situación se presentó a la altura del kilómetro 34 de esta trasitada ruta, no hay reporte de personas heridas, pero sí cuantiosos daños económicos.

LEA MÁS: Ni la falta de una pierna ni las costillas rotas detuvieron a cruzrojista que arriesgó la vida en rescate

LEA MÁS: Muchacha de 18 años viajaba en un servicio de Didi cuando ocurrió el accidente fatal en Cartago

Choque de tráileres en la ruta 32
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
choque de tres tráileres en la ruta 32Carretera Braulio Carrilloruta 32
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.