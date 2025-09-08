Choque múltiple de tráileres provoca cierre en importante carretera nacional

El paso por la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32, vuelve a estar cerrado, esta vez no por el clima sino por el choque de tres tráileres.

La situación ocurrió a las 12:14 p. m. de este lunes 8 de setiembre.

La situación se presentó a la altura del kilómetro 34 de esta trasitada ruta, no hay reporte de personas heridas, pero sí cuantiosos daños económicos.

