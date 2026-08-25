Ciclista es ejecutado a balazos en Guanacaste

Este martes inició de forma violenta en una tranquila comunidad guanacasteca, pues un hombre fue ejecutado a balazos.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de la 1:15 a.m. en Cañas de Guanacaste, específicamente en el sector de barrio Santa Isabel Arriba.

En cuanto a la víctima, de momento las autoridades no han dado a conocer su identidad, pero de forma extraoficial trascendió que se trataría de un sujeto conocido por el alias de Chino.

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La versión preliminar que ha trascendido señala que el ahora fallecido viajaba en una bicicleta por el sector mencionado cuando en un momento dado habría sido atacado a balazos por varios sujetos.

El crimen ocurrió en la primera hora de este martes. Foto Archivo.

La Cruz Roja fue alertada sobre el ataque y despachó personal paramédico a la escena.

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“Se atiende a un hombre adulto herido por arma de fuego, se le aborda con varios impactos de arma de fuego y sin signos de vida”, indicó la Benemérita.

Tras el ataque también se hablaba de que otro hombre también recibió un disparo en un brazo, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.