Cierran temporalmente el parque nacional volcán Turrialba debido a recientes erupciones

Cierran de forma temporal Parque Nacional Volcán Turrialba por recientes erupciones. Foto Ovsicori. Las dos erupciones ocurrieron durante la mañana de este martes 28 de diciembre. Foto Ovsicori.

Debido a las recientes erupciones registradas en el volcán Turrialba, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) tomó la decisión de cerrar de forma preventiva el ingreso de turistas al parque nacional en el que se encuentra este coloso.

Así lo dio a conocer este miércoles la institución y detalló que el cierre temporal se mantendrá hasta el próximo lunes 10 de enero del 2022.

Esta medida se tomó luego de que este martes 28 de diciembre el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) informó acerca de dos pequeñas erupciones de ceniza en el volcán.

“La primera fue observada a las 6:44 a.m. y la segunda a las 11:07 a.m. Ambas emisiones de ceniza tuvieron una duración de un minuto, sus plumas se elevaron unos 50 metros de altura y no presentaron explosiones asociadas”.

Ante esta situación el Ovsicori cambió el nivel de actividad del volcán Turrialba de nivel 2 (volcán activo) a nivel 3 (volcán en erupción), aclarando que las emisiones del 28 de diciembre no fueron asociadas a ninguna explosión y solo presentaron una salida pasiva de ceniza y gas.

“Recuerden que el potencial de ocurrencia de erupciones freáticas es permanente en el volcán Turrialba, las cuales se presentan generalmente sin precursor y tienen el potencial de proyectar impactos balísticos (expulsión de materiales) fuera del cráter”, señaló el Ovsicori.

El Sinac informó que durante el período de cierre un grupo de especialistas se dedicará a realizar un monitoreo volcánico para determinar si existe un aumento en la actividad del coloso.