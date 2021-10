Cinco años después, sobreviviente de tragedia en Cinchona pasó por donde perdió a sus amigos

Doña Leda Ramírez es una de las 15 personas que sobrevivieron al vuelco de un bus en Cinchona, en el que murieron 15 pensionados de la Universidad Nacional (UNA).

El pasado 20 de octubre se cumplieron cinco años de ese accidente que marcó al país.

Cuando sucedió la tragedia, ella dijo que no quería volver a hacer viajes largos, mucho menos pasar por el lugar en donde perdió a parte de sus seres queridos, incluidas sus tres mejores amigas.

Sin embargo, este año la vida la puso frente a frente con este lugar, al que le tuvo temor, pero decidió enfrentarlo.

“Ya me atreví a pasar por Cinchona, por cierto, fue este año. No recuerdo la fecha, fue hace como tres meses, me asusté mucho, se me pararon los pelos, uno se impresiona mucho, pero hay que seguir adelante”, recordó la mujer.

Doña Leda Ramírez sobrevivió a la tragedia, pero perdió personas importantes, entre ellas sus mejores amigas. Fotografía José Cordero, Archivo Doña Leda Ramírez sobrevivió a la tragedia, pero perdió personas importantes, entre ellas sus mejores amigas. Fotografía José Cordero, Archivo (Jose Cordero)

Ella pasó por ese sitio luego de un paseo con su hija y su nieto a la Fortuna de San Carlos.

“Cuando nos fuimos preferimos irnos por otro lado y cuando regresamos nos dimos cuenta que salíamos por ahí y yo le dije a mi hija: ‘No, no, siga, siga’, pero sí sentí feo, creo que es normal”, añadió.

Ahora ella intenta salir un poco más, para despejarse, aunque a veces el miedo aparezca.

[ Sobreviviente del accidente del bus en Cinchona recuerda lo sucedido tras un año de la tragedia ]

“Ya salgo más, no puedo caminar mucho, pero sí me traslado en el carro”, dijo.

En el vuelco, a esta señora el codo derecho se le salió del brazo, además, la carne del brazo se separó del hueso. Por eso a veces siente dolor y, aunque no aguanta mucho peso, sí trata de usarlo.

El cuerpo de Ramírez ha ido recuperándose en estos cinco años, pero en su corazón mantiene vivo el recuerdo de cada uno de sus compañeros que se le adelantaron.

“Uno está bien, lo que pasa es que dejar de recordar eso nunca, porque fueron momentos muy difíciles, pero siento que hay que seguir caminando”, expresó.

Los sobrevivientes junto a la placa en la que están los nombres de sus amigos que fallecieron en el vuelco. Foto: José Cordero Los sobrevivientes junto a la placa en la que están los nombres de sus amigos que fallecieron en el vuelco. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

El accidente ocurrió el 20 de octubre del 2016 y cada año le dedican una misa a las víctimas, este año fue en la iglesia de Santa Lucía en Heredia.

“Tengo dulces y hermosos recuerdos con ellos”, concluyó.

La tragedia ocurrió en la llamada vuelta “el codo del Diablo”, en la carretera hacia la catarata de La Paz, en Cinchona. En el bus viajaban 30 jubilados de la UNA, quienes ese día iban a un convivio en la reserva indígena Maleku, en Guatuso de San Carlos.

El bus tuvo una falla mecánica y cayó a un guindo, en el lugar murieron 12 personas, en los días posteriores dos más, y otra persona meses después, para un total de 15 fallecidos.