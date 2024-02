Cinco años sin respuestas y con impotencia para familia que perdió rastro del “bebé” de la casa

Luis Alonso Ramírez Gutiérrez es el bebé de su familia, por quien mueren de amor y desearían volver abrazar, así lo dice su hermana Ana Ramírez, quien tiene cinco años y medio de no verlo luego de que le perdieran el rastro.

El joven tenía 19 años cuando lo vieron por última vez y es como si la tierra se lo hubiese tragado, nadie sabe qué pasó o dónde lo tienen.

Ana afirma que en la casa mantienen el cuarto de él tal cual, pues no pierden la esperanza de que regrese; en mayo del 2024 Luis Alonso cumpliría 25 años.

“Él era el bebé de la casa, fue pedido por mí y mi otro hermano mayor, cuando mi mamá tomó la decisión de darnos un hermano fue una alegría inmensa, siempre dijo que tenía dos mamás y dos papás (refiriéndose a sus padres y a los hermanos que lo chineaban siempre) era todo para nosotros”.

“El no saber nada de la noche a la mañana, ni que sus amigos sepan nada, es muy triste, a él nunca lo vi con ningún tipo de vicio, no llegaba a la casa tomado, ni fumaba, si uno tiene un hermano que anda en malos pasos uno diría que andaba en eso, pero no fue así, en casa lo tenía todo”, manifestó la hermana.

La desaparición ocurrió el 21 de agosto del 2018, luego de que él llegó a casa tras trabajar como mensajero en una empresa aduanera y se fue al parque de Barva de Heredia, donde supuestamente lo esperaban unos amigos, después de eso no volvió a casa.

A los doce días de la desaparición la familia dio con el celular del muchacho en el barrio San José de Alajuela, luego de que un muchacho los llamara y les dijera que no quería problemas, que él se había encontrado el teléfono.

“Se supone que los agentes del OIJ lo entrevistaron (se refiere al que encontró el celular), pero ni sabemos qué fue lo que les dijo porque nos decían que podíamos estropear la investigación, al final ni sabemos cuál investigación si nunca vimos resultados, pues el paradero de mi hermano sigue siendo incierto”, expresó Ana.

Luis Alonso Ramírez Gutiérrez desapareció el 21 de agosto del 2018 en Barva de Heredia, cinco años sin conocer su rastro. Foto: Cortesía de Ana Ramírez (Cortesía de Ana Ramírez)

Todos los días le encienden una velita

No hay día que la familia no le encienda una vela a Luis, además, el 21 de cada mes le hacen una oración en la casa y son acompañados por vecinos, quienes no los han abandonado en pedir respuestas por el joven.

“Nosotros lo hemos puesto en manos de Dios, porque no hemos recibido ayuda de nadie ni del OIJ y se nos hace muy difícil pagar un investigador privado porque es demasiado caro.

“La desaparición de él es muy dolorosa, aún nos tienen medicados, pero tratamos de no pensar en lo peor todos los días porque sino pasaríamos solo en el hospital, pero la zozobra siempre está, pensamos si lo tienen retenido, si le hacen daño o si perdió el conocimiento y no sabe dónde está, son tantas cosas que siempre pensamos y a ninguna le encontramos respuesta”, señaló.

El cuarto, la ropa, los zapatos de Luis Alonso Ramírez Gutiérrez permanecen intactos para la familia. Fotos: Cortesía Sonia Gutiérrez para LT

A Ana le duele pensar que hay personas que saben qué pasó con Luis y que no quieran hablar para devolverles la paz.

“Tal vez hay personas que saben y no hablan de lo ocurrido. Nosotros todavía tenemos el cuartito como él lo dejó porque aún lo esperamos.

“Durante su búsqueda anduvimos por todos lados, recorrimos ríos, llamábamos al OIJ y preguntábamos en la Morgue cuando dicen que aparecen cuerpos, pero nada nos lleva hacia él”, expresó.

Las autoridades confirmaron que el caso está abierto por si reciben alguna información, pero desde hace cinco años no tienen ningún indicio que los lleve hasta Luis Alonso.