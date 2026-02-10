Sucesos

Clausuran temporalmente gimnasio donde ocurrió crimen

Crimen que sacudió a todo el país ocurrió mientras hombre entrenaba

Por Silvia Coto
El Departamento de Patentes de la Municipalidad de Cartago, en conjunto con la Policía Municipal, realizó la clausura temporal del gimnasio Vitafuerte Fitness Center Cartago, lugar donde ocurrió un homicidio la noche de este lunes.

La medida se ejecutó de forma preventiva, mientras las autoridades judiciales desarrollan la investigación para esclarecer los hechos, los cuales se mantienen bajo seguimiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El homicidio se registró en Cartago cuando un hombre armado ingresó al gimnasio y disparó en múltiples ocasiones contra un hombre, quien falleció en el sitio.

El fallecido fue identificado como Jeffry Araya, de 34 años, conocido como “Saya”.

Tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar y aún no ha sido localizado.

Luego del hecho violento, el Vitafuerte Fitness Center Cartago se pronunció en un video difundido en redes sociales, en el que expresó su solidaridad con las personas afectadas y lamentó lo sucedido.

“Lamentamos profundamente el hecho ocurrido en nuestra sede en Cartago y expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas”, indicó la administración del gimnasio.

En su mensaje, el centro deportivo señaló que este tipo de actos de violencia reflejan la realidad de inseguridad en Costa Rica, destacando que ningún espacio público o privado está completamente exento de situaciones similares.

Además, la empresa aseguró que ha colaborado con las autoridades, proporcionando toda la información requerida dentro del marco legal, mientras el caso continúa bajo investigación del OIJ.

La clausura del gimnasio en Cartago se mantendrá de manera temporal, a la espera de los resultados de las investigaciones judiciales.

