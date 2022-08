Cocinera sobrevivió a fuerte atropello de una moto y necesita ayuda para reponerse

Noylin Ruiz Rodríguez es una cocinera que vio su vida en peligro luego de ser víctima de un atropello en Uvita, Osa.

Ruiz, de 42 años, no puede caminar, la pierna izquierda se le quebró en dos partes, le pusieron pines y platinas, además sufrió otras fracturas en el brazo izquierdo, la clavícula y la cadera.

El accidente ocurrió la noche del 17 de julio de este año, desde ese momento la internaron hasta el 21 de julio en el hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, luego la enviaron al hospital Tomás Casas de Osa y le dieron la salida el 27 de julio.

“Me había quedado sin trabajo dos semanas antes y justamente andaba buscando, la noche del accidente fui a comprar unas frutas y un jugo, andaba sin lentes y padezco de miopía, cuando salí no veía, de ahí no recuerdo nada”, asegura la joven.

Noylin Ruiz Rodríguez vio su vida en peligro, solo quiere recuperarse y seguir con su vida. Fotos: Noylin Ruiz para LT

Los golpes que sufrió fueron muy fuertes y aún no están sanos, ella quiere recuperarse y seguir con su vida.

“Todos los días siento mucho dolor para levantarme, tratar de caminar, no puedo dormir de lado, tengo que planear cómo acostarme o levantarme”, expresó.

Agregó que no sabe quién la atropelló, tampoco lo va a buscar, solo quiere sanarse.

“Tengo una vecina que me ayuda, me barre, me lava mi ropa y es mi ayuda, me da vergüenza, porque ella está viendo por mí.

“No voy a demandar a nadie, esto fue un accidente, no sé quien tuvo la culpa, no quiero saber nada porque en el estado que estoy no puedo recibir preocupaciones, porque mi recuperación iría para atrás. Si alguien tiene la voluntad de ayudarme, con mucho gusto la recibo, pero hasta ahí”, aseguró.

Las personas que le puedan ayudar económicamente la pueden contactar o hacerle un sinpemóvil al 8874-1401 a nombre de Noylin Ruiz.