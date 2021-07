Cocinera sufre porque su casita está a punto de venirse a bajo por culpa de las lluvias

Cocinera sufre porque su casita esta a punto de venirse a bajo por culpa de las lluvias. Foto Keyna Calderón. Cocinera sufre porque su casita esta a punto de venirse a bajo por culpa de las lluvias. Foto Keyna Calderón.

La cocinera María de Los Ángeles Muñoz Castro está con el corazón en la mano, ya que su casita, la cual empezó a construir con mucho esfuerzo está a punto de venirse abajo por culpa de las lluvias de los últimos días.

“Estamos demasiado dolidos, tengo tres años de estar construyendo la casa a puro esfuerzo, me duele ver en el suelo todo el trabajo que hemos hecho, de verdad que he llorado demasiado”, contó Muñoz.



— El Instituto Meteorológico Nacional informó que a partir de este lunes se empezará a sentir los efectos de la onda tropical número 18, la cual ingresó al país la noche de este domingo.

Muñoz, quien vive en La Unión de La Suiza de Turrialba, dijo que ella y sus dos hijos, una niña de 10 años y un jovencito de 11, viven una pesadilla desde el pasado jueves, cuando los aguaceros golpearon con mucha fuerza a esta localidad brumosa.

“En las lluvias pasadas se nos había metido el agua, pero no fue tan grande como ahora. El jueves llovía mucho y presentíamos que algo iba a ocurrir porque en otra parcela cercana había mucha agua y mi mamá y mi hermano me dijeron que mejor no me quedara en la casa, que era muy peligroso.

La cocinera teme que el peso del techo se traiga abajo el resto de la casa. Foto Keyna Calderón.

“La pared comenzó como a crujir y entre mi familia y los vecinos me ayudaron a sacar todas las cosas porque presentíamos que algo grave iba a pasar, era demasiada la lluvia”, recordó.



— “Hay que levantar el techo porque está haciendo presión al resto de la casa y me va botar lo que quedó en pie, me va a terminar de derrumbar todo”, dijo María de Los Ángeles Muñoz.

Esa noche María y sus hijos se quedaron a dormir donde su mamá y durante la mañana del viernes se llevaron la amarga sorpresa de que la lluvia había socavado gran parte de terreno y este estaba haciendo presión sobre su casa, al punto de despedazar dos paredes.

Toda la casa quedó llena de barro por las lluvias. Foto Keyna Calderón.

“Me encontré la primer sorpresa en el cuarto de pilas y en la cocina, donde se vino abajo toda la pared. El suelo está muy saturado y hay una pared del comedor que está a punto de desplomarse, toda la casa está llena de barro colorado”, detalló.

Lo que más lamenta la señora es que hasta este domingo ninguna autoridad se ha acercado para ofrecerle ayuda.



— Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse con María de Los Ángeles al teléfono 8680-0031

Muñoz dijo que la tierra detrás de esta pared se está acumulando y en cualquier momento puede venirse abajo. Foto Keyna Calderón.

“He estado llamando al 911 y lo que me dicen es que van a pasar el reporte a la Comisión Nacional de Emergencias, pero hoy (domingo) nadie ha venido ni me ha llamado.

“Lo que quiero es ayuda para levantar la casita, remover y limpiar ese material para rescatar lo que queda, también necesito material y que me digan qué puedo hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir”, dijo.