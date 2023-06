Colegial que murió atropellado en la ruta 32 cursaba el octavo grado

Matias Miranda Martínez, de 14 años, es el colegial que murió atropellado en la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32.

Jhonny Zamora, de la Central de la Cruz Roja, afirmó que la alerta del accidente la recibieron a las 6:41 a. m. de este miércoles 31 de mayo.

La fatalidad ocurrió del restaurante Beso, 100 metros hacia San José. En apariencia, el menor intentaba cruzar la carretera.

En una esquela del Liceo de San Isidro de Heredia lamentaron la muerte del estudiante.

Además varios vecinos de estas comunidades reclaman por un puente peatonal en la zona, pues muchas personas deben atravesar esta carretera para asistir a clases, sus trabajos o simplemente cruzar para llegar a la parada de buses.

El estudiante falleció al ser atropellado por un vehículo en la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32. Foto: Alonso Tenorio

El fallecido estaba en octavo año. Imagen tomada del Facebook.

Aseguran que cruzar esta carretera es un atentado para muchas personas.

“He sabido que es estar ahí por mucho tiempo para poder cruzar, conozco al estudiante fallecido y a otros chicos que cruzan de esa calle a tomar el autobús y son chicos cuidadosos, lamentablemente he visto que la empatía falta en las calles, choferes peleando con el de la par, pitazos aun estando el semáforo en rojo y he presenciado como a muchos les vale si uno necesita cruzar. Una triste noticia que podría repetirse si no se hace algo”, escribió Jen PC en el medio digital Chepito, de San Isidro de Heredia.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) afirmó que en lo que llevamos del año han fallecido 211 personas en accidentes en carreteras.