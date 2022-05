Colegiala desapareció camino a clases y su familia pide ayuda para encontrarla

Cassidy Yulexy Vega Castillo es una colegiala de 16 años que sueña con convertirse en microbióloga y que siempre ha destacado por ser una buena estudiante, pero desde el lunes se desconoce su paradero, lo que tiene a su familia muy preocupada.

Priscila Castillo, mamá de la muchacha, puso la denuncia en el 911 y en OIJ al ver que ella no regresaba a casa; sin embargo, luego descubrió que su hija ese día ni siquiera llegó a clases, cuando nunca falta.

La joven salió a las 6:20 a.m. de la vivienda, ubicada en Parasito de Santo Domingo, en Heredia, y debía caminar unos 25 minutos hasta La Trinidad de Moravia, donde está el Liceo Experimental Bilingüe La Trinidad, la familia vive en el límite entre esas dos poblaciones. La joven cursa el undécimo año.

Cassidy Yulexy Vega Castillo es una colegiala de 16 años, cursa el último año del colegio y está desaparecida desde el lunes. Foto: Cortesía Priscila Castillo

“En horas de la tarde la estuve esperando, pero cuando se tardó quince minutos más de lo normal, salí y comencé a caminar para buscarla, pero no la encontré”, contó esta mamá, quien esperaba que su hija llegara como siempre, faltando 10 minutos para las 5 p.m.

Ella no andaba celular porque días antes la habían asaltado.

“Publiqué en el grupo del colegio y ahí me dijeron que ni quisiera llegó a clases, esto fue peor (saberlo), ella sí ha faltado en otras ocasiones, pero es con justificación, esta vez no lo fue así”, agregó la mamá.

A la muchacha no se le conocen problemas.

“Ella es estudiosa, de casa, no es de llegar tarde, tampoco sabe andar en buses sola. Mucha gente dice que ‘es una calentura’, pero yo conozco a mi hija y no es así, algo le pasó y no sabemos qué le pasó”, señaló.

Si usted la ha visto o sabe dónde está llame al 800-8000-645 línea confidencial del OIJ.