Colegiala vivió la adrenalina y los riesgos de ser bombera gracias a su talento y voz

Masiel Rodríguez es una colegiala de 13 años que, gracias a su talento y su voz, se ganó la experiencia de ser bombera por un día.

Ella es vecina de Guápiles, cursa el octavo año y, en compañía de su papá, Lisandro, y su hermano menor, Xavier, asumió parte de las responsabilidades que tienen los rescatistas.

La muchacha tuvo que soportar lo que es tener los radios encendidos a toda hora por si entra alguna emergencia, también le tocó salir a la 1 de la madrugada, en medio del frío, por una alerta de una quema de un charral en barrio Tournón, que al final solo se trataba de un hombre quemando cable.

Masiel Rodríguez tiene 13 años y es muy atrevida, no le tiene miedo a las alturas, el agua o lo que sea, con tal de aprender a ser rescatista. Fotos: Bomberos para LT (Jose Cordero)

También visitó la base naval de Bomberos en Puntarenas, donde manejó una lancha y estuvo en el simulacro del rescate de una persona en alta mar.

Luego fue a la estación del aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela, allí vivió el drama de apagar un incendio en un avión y el deber de salvar a los pasajeros.

“Fue muy emocionante y es una experiencia que me llenó de vida, me sentí muy enérgica y con muchísima adrenalina, siento que me identifico en muchas áreas con lo que ellos hacen y creo que ser bombera está en la lista de las profesiones que me gustaría a ejercer”, aseguró la adolescente, quien demostró ser muy madura para su edad.

La colegiala, desde el momento que se puso el traje, sintió la responsabilidad que tienen los bomberos. Fotos: Bomberos para LT (Jose Cordero)

Agregó que desde el momento en que se puso el traje sintió la alegría por esa profesión.

“Es un trabajo sumamente cansado, son muy cargas, se nota que dejan el alma en sí y dan todo para poder ayudar”, expresó.

Xavier, el hermano de 6 años, también lo disfrutó y dice que sueña en convertirse en bombero.

Esta bonita experiencia la vivieron el fin de semana anterior.

Masiel Rodríguez manejó una lancha y rescató a una persona en alta mar como parte de un simulacro. Fotos: Bomberos para LT (Jose Cordero)

Canciones le dieron el premio

Pero, ¿cómo consiguió esa bonita oportunidad? Masiel participó en el concurso ‘Canción por la paz’, dirigido por los Ministerio de Justicia, Educación y Cultura.

La actividad es con jóvenes entre 12 y 21 años, quienes participan con canciones originales, de todos escogen cinco finalistas. En el 2021 ella quedó en primer lugar y como parte del premio fue que disfrutó de ser bombera por un día.

“Hice la canción pensando en todas las personas que, a pesar de la adversidad, siguen en pie, adelante”, recordó.

Era la segunda vez que participaba, en el 2020 llegó a los finalistas, pero no ganó.

“En el 2020 concursé con el tema ‘Distanciados pero unidos’ y en el 2021 con ‘La Resilencia’, escribí las canciones y me escogieron, creo que es una forma de expresar nuestras emociones y dar un mensaje con canciones”, mencionó la joven.