Colegio de Periodistas pegó el brinco por reportero agredido

La situación se dio cuando el fotógrafo estaba reporteando el caso de un fallecido en las afueras de La Reforma. (Foto: Francisco Barrantes)

Mediante un comunicado de prensa, el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) repudió el maltrato que sufrió un fotógrafo este fin de semana en San Rafael de Alajuela.

La nota lamenta la agresión que el comunicador sufrió por parte de funcionarios policiales del Ministerio de Seguridad Pública mientras cubría un suceso y espera se realice la investigación correspondiente por el caso. El agredido es Mauricio Aguilar, empleado de Grupo Extra.

La situación se dio cuando estaba tomando fotos en el caso de un hombre de 41 años que recibió varias heridas de bala mientras hacía fila para, al parecer, ingresar a una visita a La Reforma.

“No se pueden permitir estas acciones porque el ejercicio de la libertad de información debe operar sin ataduras, ni miedos a fin de no debilitar la institucionalidad democrática. La información es un derecho humano incuestionable, por lo anterior, no se justifica, bajo ninguna razón, el abuso de la fuerza para delimitar la labor de las personas profesionales gráficas” dijo Auxiliadora Zúñiga, vicepresidenta de la Junta Directiva del Colper.

El colegio destacó además que espera este hecho no sea un intento por tratar de invisibilizar la violencia creciente en Costa Rica ni negar situaciones que están a la vista de muchos.

“Los comunicadores no escogen que noticia cubrir y cuál no, por lo tanto, no es de recibo que un funcionario público use la fuerza para manejar a un trabajador de la prensa, que no es un criminal, ni está armado, más que con sus instrumentos de trabajo, como lo es una cámara fotográfica”, añadió la nota.