Colegio en el que estudiaba muchacho cruelmente asesinado en Heredia suspendió lecciones por este motivo

El colegio en el que estudiaba el joven de 17 años que fue cruelmente asesinado la tarde de este lunes en Heredia suspendió las lecciones este martes.

Así lo dio a conocer el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Guararí por medio de una publicación realizada hace pocos minutos en su página de Facebook.

“Se informa a toda la comunidad educativa (padres de familia, encargados legales y estudiantes) que hoy martes 28 de abril se suspenden las lecciones", publicó el centro educativo.

CTP de Guararí. Foto Facebook. (Facebook/CTP de Guararí. Foto Facebook.)

El CTP de Guararí también posteó una imagen en la que indicaba que la suspensión de lecciones es “por seguridad de nuestros estudiantes”, pero no brindó mayores detalles.

El OIJ informó que el homicidio del joven, quien estaba en décimo grado, ocurrió a eso de las 4:25 p.m. en San Francisco de Heredia.

“Sobre la dinámica de los hechos, lo que se maneja de manera preliminar es que, al parecer, la víctima iba caminando por vía pública, específicamente por el sector de Los Sauces, cuando aparentemente fue interceptado por al menos dos sujetos, quienes le habrían disparado en reiteradas ocasiones”, detalló el OIJ.

Un adolescente de apellidos Rojas de 17 años, fue asesinado en Heredia. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

De acuerdo con las autoridades, el colegial falleció de forma inmediata debido a tres disparos que recibió en el pecho y en el muslo derecho.

El OIJ destacó que poco después del mortal ataque, oficiales de la Fuerza Pública lograron detener a un joven de 17 años, quien es sospechoso de participar en el crimen del colegial.