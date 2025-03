Colegio toma medidas luego de que mamá enfrentara a joven por supuesto bullying a hija

Personal del Colegio Técnico Profesional (CTP) Roberto Gamboa, en San Rafael Abajo de Desamparados, tomó serias medidas luego de que una mujer de apellidos Valverde Rojas, entrara al centro educativo y se enfrentara con una estudiante.

Jayron Obando, director de este CTP, detalló cómo fue que se dieron los hechos y el protocolo que activaron.

Valverde es mamá de una estudiante que en apariencia sufre de bullying, dentro del colegio, por parte de otra alumna, la cual en apariencia fue la que enfrentó la adulta y a quien luego le estrelló el celular contra el suelo.

“Esta dirección ordenó el inmediato cambio de sección de una las alumnas supuestamente involucrada en la situación”, señaló Obando, sin detallar cuál de las alumnas fue la que cambiaron de clase.

LEA MÁS: Mamá de colegiala, que al parecer, sufría de bullying, habría tomado “justicia” por sus manos

Agregó que no tenían ninguna alerta sobre el supuesto trato que sufría la adolescente por aparente bullying.

“Debo indicar que ni la menor, hija de la señora Valverde Rojas o la mamá, ni ninguna otra persona ha puesto alguna denuncia por escrito o verbal que dicha joven esté sufriendo de bullying”, manifestó.

Sostuvo que la mamá de la joven a la que le destruyeron el celular, interpuso la denuncia ante instancias penales por lo ocurrido.

“Se atendió a la madre de la joven que fue objeto de improperios, la cual manifiesta que ya interpuso la denuncia con las autoridades correspondientes”, dijo el director.

LEA MÁS: Mamá que defendió a su hija por supuesto bullying enfrentaría graves problemas

Una madre lanzó el teléfono celular de una alumna en el CTP Roberto Gamboa. (Cort/Tomado de Facebook)

¿Cómo la adulta llegó hasta dónde estaba la colegiala?

Obando detalló que Valverde Rojas, se presentó a la institución, mientras la oficial de seguridad atendía el portón, la señora registró el nombre en la bitácora y continuó sin autorización, alegando que se dirigía a la dirección, sin embargo, no lo hizo.

“La oficial de seguridad da aviso a todo el personal por radio de comunicación y la interceptan las auxiliares administrativas de camino, indicándole que se detuviera, que regresara, la señora vocifera algunas palabras y continúa hasta encontrarse con una alumna a la que le grita ofensas, en un arrebato, le quita el celular y lo tira contra el suelo.

“Dado a la contención del personal, la señora se retira vociferando groserías, durante el incidente se llamó a la Fuerza Pública, posterior al evento se activaron los protocolos respectivos, tanto que se envían a Fiscalía y al Pani”.

Estas son las instalaciones del CTP Roberto Gamboa, en San Rafael Abajo de Desamparados. (Cort/Tomado de Facebook)

Estos hechos ocurrieron el jueves 13 de marzo anterior, Valverde pedía que borraran un video, se desconoce de qué se trata el video y luego de tirar el celular, la mujer le pide a la colegiala que respete porque también es mujer.

“En el CTP estamos comprometidos con mantener una sana convivencia, siempre pensando en la seguridad de la comunidad educativa, apegados a los protocolos de actuación, por lo tanto, repudiamos este hecho y otros que puedan manchar la imagen de la institución”, concluyó Obando.

Rodrigo Araya, abogado penalista, manifestó que el actuar de la adulta no estuvo bien, pues ahora la podrían investigar por los delitos de daños agravados, lo cual tiene penas de hasta tres años de prisión y eventualmente, no solo cometería un delito de daños si no que podríamos estar en presencia de delitos como agresión en contra de una menor, que tiene penas de dos años y tres años.