Sucesos

Colisión entre autobús y carro en Hatillo moviliza múltiples unidades de emergencia

Un autobús y un vehículo liviano colisionaron en la rotonda del Rancho Guanacaste, en Hatillo

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un accidente de tránsito entre un autobús y un vehículo genera una importante movilización de cuerpos de emergencia hasta Hatillo, San José.

El incidente fue reportado en el sector de la rotonda del Rancho Guanacaste, donde, según información preliminar, se produjo la colisión entre ambos automotores.

Tanto el conductor de la motocicleta como su acompañante fueron llevados al hospital San Vicente de Paul en Heredia (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:
La Cruz Roja despacha varias unidades para atender la emergencia.

Según reportes iniciales, se habla de múltiples pacientes, por lo que la Cruz Roja activó un amplio despliegue de recursos para atender la emergencia.

De momento, las autoridades se encuentran atendiendo la situación y evaluando la condición de los involucrados.

*Noticia en desarrollo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ambulanciacruz rojarescatechoquebus contra carro
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.