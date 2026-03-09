Colisión entre autobús y carro en Hatillo moviliza múltiples unidades de emergencia

Un accidente de tránsito entre un autobús y un vehículo genera una importante movilización de cuerpos de emergencia hasta Hatillo, San José.

El incidente fue reportado en el sector de la rotonda del Rancho Guanacaste, donde, según información preliminar, se produjo la colisión entre ambos automotores.

La Cruz Roja despacha varias unidades para atender la emergencia.

Según reportes iniciales, se habla de múltiples pacientes, por lo que la Cruz Roja activó un amplio despliegue de recursos para atender la emergencia.

De momento, las autoridades se encuentran atendiendo la situación y evaluando la condición de los involucrados.

*Noticia en desarrollo