Comentario de Bodaan a su abogado al escuchar solicitud de pena: “Ese fiscal está loco”

En shock están los tres acusados de matar a María Luisa Cedeño Quesada al escuchar este lunes la solicitud de pena que realizó el Ministerio Público en el juicio.

Hugo Navas, defensor de Bodaan, afirmó que su cliente le dijo: ‘está loco ese fiscal’, luego de escuchar que contra él pidió 83 años de prisión por ser sospechoso del homicidio calificado y al parecer ser cómplice de tres violaciones que sufrió la médica Cedeño por parte del imputado Herrera Martínez.

“Boddan me acaba de decir que ese fiscal está loco”, afirmó el abogado ante un receso luego de que el Ministerio Público terminara sus conclusiones.

La misma solicitud de sentencia (83 años) fue solicitada para el imputado Miranda Izquierdo; mientras que para Herrera Martínez la solicitud de pena fue de 89 años de prisión (54 años por tres violaciones calificadas y 35 años por el homicidio calificado).

Navas asegura no sentirse extrañado de la solicitud de pena que hizo el Ministerio Público.

“No es de extrañar para esta representación lo que pidió. Ahora vamos a ver en las conclusiones y debatir todos los puntos que para mí exageran y mienten, porque de una manera mal habida esconden prueba que es la que favorece a mi representado”.

“Son muchas cosas que ellos ocultan y ustedes se van a dar cuenta de que no hay nada que vincule a mi representado con este atroz homicidio. Esta representación no deja de reconocer que esa mujer fue asesinada de manera atroz, pero también tienen que ser objetivos los jueces y ver que mi representado no tienen una prueba real que los vincule con ese asesinato, excepto la imaginación y la novela que ellos hacen para decir que él estuvo ahí de espectador”, manifestó Navas.

El defensor cuestionó por qué el Ministerio Público no acusó a Danilo Obando, esposo de Bodaan quien también estuvo la noche que atacaron de muerte a la doctora Cedeño.

“¿Dónde dejó la tesis la fiscalía sobre Danilo Obando? ¿Por qué no lo acusó?, si todos estuvieron juntos comiendo pollo (que llevó Miranda Izquierdo al apartamento de Bodaan), ¿por qué no acusó a Danilo Obando, o fue que Bodaan dijo voy a ir a violar y matar una mujer? Eso desvirtúa la tesis de la fiscalía”, señaló Navas.

Bodaan era el dueño del hotel donde murió María Luisa Cedeño. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Por su parte, Erick Gatgens, defensor de Miranda Izquierdo, indicó que una manera de honrar la memoria de María Luisa Cedeño era con una investigación objetiva, sin embargo, él considera que no es así.

“Creemos que la mejor manera de haber honrado la memoria de la víctima María Luisa Cedeño Quesada es haber realizado una investigación objetiva, una investigación completa, una investigación eficaz de los hechos, lo cual, lamentablemente, no se realizó y eso ha ido en demérito de la actuación del Ministerio Público en este caso.

“En segundo lugar, no hay una sola prueba de carácter objetivo y científico que vincule a mi representado por los hechos, por lo tanto, esa solicitud del Ministerio Público es completamente injustificada y desproporcionada”, manifestó Gatgens.

Herrera Martínez se mantuvo serio y pendiente de lo que señalan los abogados. A él lo representa Margot Arguedas, abogada pública.

María Luisa Cedeño fue asesinada en el hotel La Mansión Inn. Foto: Cortesía de la familia

Este juicio cumple este lunes justamente seis meses de haber iniciado, el anterior 13 de setiembre del 2022.

María Luisa fue hallada sin vida el 20 de julio del 2020 en el hotel La Mansión Inn, en Manuel Antonio de Quepos, propiedad de Bodaan.