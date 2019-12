“Era peloncilla y chiquitilla, joven, como de 25 años, me pidió cien colones, le dije que no y me los volvió a pedir, en eso sentí un leñazo, aparecieron tres hombres más que andaban con ella y estaban escondidos y uno me pegó con el bate por el tobillo, yo caí al suelo, me enojé y le dije a ella: ‘largartija, me las vas a pagar’, y en eso con el mismo bate el hombre me pegó por la cabeza y la cara, me tocó quedarme callado”, contó el hombre.