Comerciante desaparecido cumplió años lejos de sus allegados

Nueve días desaparecido tiene el comerciante Rafael Sequeira Castillo, quien es vecino de Atenas, Alajuela.

La última vez que lo vieron fue la noche del martes 10 de agosto, cuando estaba dentro de su casa, al siguiente día lo buscaron, pero él ni el carro estaban.

Así lo aseguró Daniel Sequeira, hijo de Rafael, él fue quien denunció la desaparición este lunes 16 de agosto a las 3 p.m.

Incluso este martes 17 de agosto cumplió sus 64 años y Daniel ni su hermano gemelo de nombre Erickson le pudieron celebrar la importante fecha.

Rafael Sequeira Castillo cumplió 64 años este martes 17 de agosto, pero no lo pasó con sus allegados. Foto: OIJ

Daniel explicó que no es normal que su padre desaparezca tantos días, ya que cuando sale informa cómo y dónde esta.

“Esta es la primera vez que desaparece de esta manera, él acostumbra avisarnos por llamada o mensaje decirnos dónde esta, pero al pasar tantos días decidí ir a poner la denuncia, porque no sabemos nada de él”, comentó.

“En el OIJ no me han dado ninguna información en concreto, no me han dicho si esta perdido, raptado o si anda enfiestado, no ha habido forma de comunicarme con él, lo he intentado contactar por todos los medios, llamando, por whatsApp, mesenger y no hay forma que me conteste”, señaló.

Si usted ha visto o sabe donde esta Rafael Sequeira llame a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.