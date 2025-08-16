Paso por la Ruta 32 se complica y esta es la situación a primeras horas de este sábado

Aunque se prevía que el paso por la carretera Braulio Carrillo, la ruta 32 se abriera a primeras horas de este sábado 16 de agosto, el camino sigue cerrado hasta nuevo aviso.

“Tras la inspección realizada esta mañana, a las labores que quedaron pendientes este viernes, se suma una nueva caída de material en los kilómetros 28 y 31. La ruta 32, entonces, seguirá cerrada hasta nuevo aviso”, informaron en el MOPT.

Para este jueves y viernes los troncos y tierra en el kilómetro 31 fue lo que mantuvo el paso cerrado sobre la carretera Braulio Carrillo que comunica San José con Limón.

Cuadrillas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) estuvieron cortando los árboles y limpiando el paso.

La reapertura por la carretera Braulio Carrillo ni siquiera tiene hora o día. Foto: MOPT (MOPT/MOPT)

El MOPT señaló que hasta este sábado informarán la reapertura por la carretera Braulio Carrillo. Foto: MOPT (MOPT/MOPT)

El paso de la onda #23 y las lluvias del viernes fueron lo que generaron la caída de los árboles.

Trabajadores de Conavi limpian la carretera Braulio Carrillo. Foto: MOPT (MOPT/MOPT)

“Para viajar desde y hacia el Caribe se dispone de la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper como alternativas para todo vehículo y por Vara Blanca solo para vehículos livianos”, señalaron en el MOPT.

En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) afirmaron que para este fin de semana, se espera el ingreso nuevamente del polvo del Sahara lo que mantendrá mejores condiciones del tiempo para la mayor parte del territorio nacional.