Condenado por matar a Karolay Serrano recibe otra pena máxima por violar a menor

El hombre de apellidos Cubillo Hidalgo, condenado por el femicidio de Karolay Serrano Cordero, volvió a ser sentenciado este viernes, pero esta vez se le castigó por cinco delitos de violación contra una menor de edad.

La sentencia se dictó en Heredia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

La Fiscalía Adjunta de Heredia logró demostrar su responsabilidad, por lo que el Tribunal Penal de Heredia le impuso una pena de 66 años de prisión. No obstante, la condena será ajustada a 50 años, que es el máximo permitido por la legislación costarricense.

Karolay Serrano Cordero, de 25 años, fue asesinada por orden de Cubillo. (Cortesía)

Según la acusación, los hechos se registraron entre el 22 de octubre y el 19 de noviembre del 2019 en San Pablo de Heredia.

Para ese momento, la víctima tenía apenas 14 años.

La Fiscalía acreditó que Cubillo Hidalgo aprovechaba momentos en los que la menor se encontraba sola para cometer las agresiones sexuales.

Cubillo aceptó su responsabilidad en el asesinato de Karolay Serrano Cordero, ocurrido en agosto del 2019 cuando ella desapareció.

Ese caso reveló que el hombre planificó el crimen contra Serrano, con quien tuvo una relación que ella no quería ocultar más, por lo que contrató a terceros para ejecutarlo, en un hecho que marcó a una familia de Heredia.

Cubillo ya estaba preso y así seguirá los próximos 50 años.