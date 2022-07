Conductor auxiliado por policías municipales de Escazú: “Fueron mis ángeles en la tierra”

Don Gerardo Delgado Morales sufrió un infarto y apenas salió del hospital fue a las oficinas de la Policía Municipal de Escazú para agradecerles y darles un abrazo a los policías de esa delegación por salvarle la vida.

Una llamada de auxilio alerta a los compañeros: Un hombre sufre problemas cardíacos serios, viaja en un vehículo particular, también conducido por otro oficial en su tiempo libre. Se inicia la escolta y en un tiempo de 4 minutos desde Escazú, el paciente es entregado a las salas de emergencias del Hospital San Juan de Dios. A pesar de su estado de conciencia la gravedad de la situación le ameritó varios días de internamiento. Sin embargo, una vez dado de alta, don Gerardo Delgado Morales, decidió venir a nuestra base y hacer algo a lo que NO estamos acostumbrados: ¡dar las gracias!* Nuestra respuesta: "Al contrario, don Gerardo: nosotros somos los agradecidos por permitirnos su confianza, la de su familia y el privilegio de ayudarlo". Policía Municipal de Escazú -Servir y Proteger- #somoslapolicíadeescazú A su solicitud damos a conocer esta historia. Posted by Policía Municipal de Escazú on Friday, July 15, 2022

El video, que fue compartido en el Facebook de esa policía, es conmovedor. La escolta fue el 27 de junio y el reencuentro el jueves 14 de julio.

A don Gerardo, taxista informal, lo conocen todos en San Antonio de Escazú como Lalo, él se siente muy orgulloso de ser un escazuceño nacido en su casa.

“Ese día (27 de junio) yo andaba haciendo un viaje en la escuela Benjamín Herrera Ángulo, en Escazú, me empecé a sentir mal, me dolía el pecho, como si tuviera un cautil en el corazón. Mire, mi papá se murió de un infarto y cuando le dio decía sentir lo mismo, yo me acordé de eso, pero sentía que ya me iba, llamé a la familia y me fui así hasta el ebáis de San Antonio de Escazú”, contó.

Don Gerardo visitó a los oficiales de la Policía Municipal.

Don Lalo dice que cuando llegó al centro médico lo estaban esperando, pero le dijeron que no tenían todo lo necesario para salvarle la vida.

“Yo estaba bien mal, como desmayado por ratos, pero sí me acuerdo de casi todo, ellos llamaron a la Cruz Roja y les indicaron que duraban tres horas para poder mandar una ambulancia y eso que les dijeron que era un paciente rojo, es decir, malito, me quedaron cortos, los doctores le dijeron a mis familiares que me tenía que ir en un uber, en un taxi, en lo que fuera y todo lo hace Dios, porque un amigo estaba ahí y me llevó”, dijo el señor.

Antes de salir del ebáis, los doctores ya habían pedido la escolta de los oficiales de la Policía Municipal de Escazú.

La escolta tardó cuatro minutos del ebais al hospital. (Policía Municipal de Escazú)

“Vea, en cuatro minutos llegamos al Hospital San Juan de Dios, desde San Antonio de Escazú, eso es rápido, casi volando, para salvarme la vida, llegamos y no habían ni camillas ni sillas, y esos oficiales se bajaron de sus motos sin pensarlo, me sacaron del carro y me llevaron alzado hasta la sala de shock, ahí me dejaron deseándome que yo me pusiera bien”, recordó Delgado.

Gerardo Delgado asegura que se siente muy bien. (Policía Municipal de Escazú)

Ya en el hospital los médicos le confirmaron que sí sufrió el infarto y lo tuvieron 16 días en observación, hasta que le dieron salida con medicamentos.

“Yo estoy vivo porque Dios no quería todavía otro ángel, pero yo en esos días internados estuve pensando todo el tiempo que iba ir a visitar a los oficiales, para agradecerles lo que hicieron por mí y así lo hice, fue un momento muy bonito para mí, fueron mis ángeles en la tierra, personas que no me conocían, pero que sin importar nada hicieron todo por mí para ayudarme, esto se agradece con el corazón, ellos también se sentían felices”.

Los oficiales cargaron a don Lalo y lo metieron en la sala de shock. (Policía Municipal de Escazú)

En el video se ve el lindo encuentro y cómo don Gerardo abraza a los oficiales como si fueran sus hijos. Para él ahora son sus amigos.

“En mi casa todos estamos muy agradecidos y sinceramente yo me siento muy bien de salud, aquí vamos de nuevo”, dijo el señor.

Don Gerardo va a tener que seguir en un estricto control médico, él tiene 72 años.

La Policía Municipal de Escazú le dedicó un mensajito al señor.

“Al contrario, don Gerardo, nosotros somos los agradecidos por permitirnos su confianza, la de su familia y el privilegio de ayudarlo”, postearon.