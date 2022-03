Conductor de bus se enteró que atropelló y mató a un peatón porque el OIJ le avisó

Josué Porra tenía 29 años y era vecino de Heredia. Foto: Cortesía (Cortesía)

Un joven que andaba haciendo ejercicio murió la mañana de este jueves 3 de marzo atropellado por un bus en Heredia.

El conductor fue encontrado luego por el OIJ, ya que aparentemente él no se dio cuenta de lo ocurrido.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales como Josueth David Porras Zúñiga, de 29 años, quien era conocido como Josué.

El suceso ocurrió a las 5:05 de la mañana, a 600 metros de la delegación de la Policía del centro de Heredia, en la conocida esquina de los choques.

Al parecer, el muchacho iba escuchando música, esto por unos audífonos que encontraron los investigadores.

Según un video que circuló en redes, el muchacho iba trotando y no se percató que venía el bus, entonces, al cruzar la calle en esa esquina, fue atropellado.

El autobús siguió su camino ya que, aparentemente, el conductor nunca lo vio, pues como se observa en la grabación, el muchacho es golpeado por la llanta delantera derecha, lo que pudo ser un punto ciego.

Fue hasta que el OIJ lo encontró, que el chofer se enteró de lo ocurrido.

Porras falleció de inmediato por las severas lesiones que sufrió, así lo confirmó la Cruz Roja.

La alcoholemia que le hicieron al conductor del bus dio negativa.

El joven fallecido era soltero y vivía en Heredia.

“Un amigo que teníamos en común me avisó que lo habían atropellado, a él le gustaba hacer ejercicio, viajar, el arte, era un chavalazo. La última vez que nos vimos, hace como tres meses, yo lo estaba vacilando porque a él le encantaban los tatuajes, tenía uno en el brazo que a mí me encantaba y yo siempre le decía: ‘Mae, te lo voy a copiar’, ese día hablamos de música. Era una persona extraordinaria y me duele mucho lo que le pasó, sobre todo por su mamá y su familia, jamás se espera una situación así”, dijo Juan Hernández, amigo de Josué.

Empleado municipal

Otro hombre falleció en un accidente de tránsito este jueves. Fue a las 4 de la mañana en Carrizal de Alajuela, cuando Víctor Macedo Adams, de 41 años, viajaba en moto y por razones que se investigan derrapó y se estrelló contra un camión.

El hombre falleció de inmediato, él era empleado de la Municipalidad de Alajuela, ellos lamentaron lo ocurrido en su página de Facebook.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro funcionario y compañero. Expresamos nuestro más sentido pésame y nos unimos al sentimiento de dolor de su apreciable familia”, escribieron.