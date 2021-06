“¿Cómo puede ser que ese señor hiciera algo así? Fue algo mínimo, una discusión de carretera, no puedo yo todavía creer esto que pasó, el muchacho de la moto después de que se dijeron un par de cosas, jaló sin hacer mayor problema, no puede uno entender qué tiene una persona para reaccionar así, esto no puede ser”, dijo Ramírez.