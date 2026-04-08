Conductor es acribillado dentro de su carro cerca de rotonda de San Sebastián

Los homicidios no se detienen en nuestro país; el caso más reciente ocurrió hace pocos minutos, cuando un conductor fue ejecutado a balazos sobre la carretera de Circunvalación.
El crimen ocurrió en las inmediaciones de la rotonda de San Sebastián, en dirección hacia Hatillo, lugar donde quedó el carro del ahora fallecido.
Las autoridades confirmaron que dentro de dicho vehículo, que se trata de un Suzuki Ciaz blanco, encontraron en el asiento del conductor el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples impactos de bala.
De momento las autoridades no han brindado una versión oficial de cómo ocurrieron los hechos, pero de forma extraoficial trascendió que, al parecer, el crimen fue cometido por dos sujetos en motocicleta que habrían alcanzado al ahora fallecido para luego dispararle en múltiples ocasiones.
Las autoridades policiales mantienen un operativo en la zona para tratar de dar con algún sospechoso. Todavía no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido.