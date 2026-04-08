Sucesos

Conductor es acribillado dentro de su carro cerca de rotonda de San Sebastián

La versión preliminar señala que el crimen habría sido cometido por sujetos en motocicleta

Por Adrián Galeano Calvo

Los homicidios no se detienen en nuestro país; el caso más reciente ocurrió hace pocos minutos, cuando un conductor fue ejecutado a balazos sobre la carretera de Circunvalación.

El crimen ocurrió en las inmediaciones de la rotonda de San Sebastián, en dirección hacia Hatillo, lugar donde quedó el carro del ahora fallecido.

Las autoridades confirmaron que dentro de dicho vehículo, que se trata de un Suzuki Ciaz blanco, encontraron en el asiento del conductor el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples impactos de bala.

El hombre falleció dentro del carro que iba manejando. Foto cortesía.

De momento las autoridades no han brindado una versión oficial de cómo ocurrieron los hechos, pero de forma extraoficial trascendió que, al parecer, el crimen fue cometido por dos sujetos en motocicleta que habrían alcanzado al ahora fallecido para luego dispararle en múltiples ocasiones.

Las autoridades policiales mantienen un operativo en la zona para tratar de dar con algún sospechoso. Todavía no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido.

Homicidio San SebastiánConductor asesinado San Sebastián
Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

