Conductor es asesinado a balazos en Desamparados tras violento ataque al vehículo en el que viajaba

Un conductor fue asesinado a balazos en Desamparados (Cortesía/Cortesia)

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en Desamparados, luego de ser atacado mientras conducía un vehículo.

El violento suceso tuvo lugar frente al bar Urbano, en la cuesta del Tiribí, a 150 metros del cementerio, según confirmaron las autoridades.

Según el reporte preliminar, el hecho habría iniciado cerca de El Lagar, y el conductor fue alcanzado por los atacantes unos metros más adelante, donde finalmente perdió la vida.

Vecinos de la zona relataron haber escuchado al menos diez detonaciones, lo que generó pánico entre quienes transitaban por el lugar. De inmediato, dieron aviso al sistema de emergencias 9-1-1.

Minutos después llegó una unidad de la Cruz Roja, cuyos socorristas declararon al hombre de 31 años fallecido en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

La Fuerza Pública acordonó la escena, mientras esperan que los los agentes del OIJ realicen el levantamiento del cuerpo.

Por ahora, la identidad de la víctima no ha sido confirmada, y el caso permanece bajo investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.