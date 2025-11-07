Sucesos

Conductor es asesinado a balazos en Desamparados tras violento ataque al vehículo en el que viajaba

Vecinos contaron haber escuchado al menos diez disparos y alertaron a las autoridades

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Un conductor fue asesinado a balazos en Desamparados
Un conductor fue asesinado a balazos en Desamparados (Cortesía/Cortesia)

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en Desamparados, luego de ser atacado mientras conducía un vehículo.

El violento suceso tuvo lugar frente al bar Urbano, en la cuesta del Tiribí, a 150 metros del cementerio, según confirmaron las autoridades.

Según el reporte preliminar, el hecho habría iniciado cerca de El Lagar, y el conductor fue alcanzado por los atacantes unos metros más adelante, donde finalmente perdió la vida.

Vecinos de la zona relataron haber escuchado al menos diez detonaciones, lo que generó pánico entre quienes transitaban por el lugar. De inmediato, dieron aviso al sistema de emergencias 9-1-1.

Minutos después llegó una unidad de la Cruz Roja, cuyos socorristas declararon al hombre de 31 años fallecido en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

La Fuerza Pública acordonó la escena, mientras esperan que los los agentes del OIJ realicen el levantamiento del cuerpo.

Por ahora, la identidad de la víctima no ha sido confirmada, y el caso permanece bajo investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cementerio desamparadosbalaceraconductor asesinadobalazoscrimen desamparadosoijcruz rojabalazos en desamparados
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.