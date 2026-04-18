Sucesos

Conductor está grave luego de ser atacado por pistolero mientras viajaba por la Ruta 32

Hombre de 26 años fue atacado a balazos por pistolero en moto mientras conducía

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Por Silvia Coto

Un hombre de 26 años, de apellido Hernández, fue sorprendido por un pistolero que lo atacó a balazos la mañana de este sábado en la Ruta 32, en la carretera Limón - San José.

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El hombre fue trasladado al Hospital en condición delicada. (cruz roja/Cortesía)

El hecho fue dado a conocer la tarde de este sábado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La agresión ocurrió a eso de las 6:10 a.m. cuando, según información preliminar, un hombre que se desplazaba en motocicleta se le acercó y le disparó en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

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El joven fue trasladado a un centro médico, donde permanece en estado delicado.

El caso quedó en investigación para dar con el responsable de este hecho violento.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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