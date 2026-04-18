Conductor está grave luego de ser atacado por pistolero mientras viajaba por la Ruta 32

Un hombre de 26 años, de apellido Hernández, fue sorprendido por un pistolero que lo atacó a balazos la mañana de este sábado en la Ruta 32, en la carretera Limón - San José.

El hombre fue trasladado al Hospital en condición delicada. (cruz roja/Cortesía)

El hecho fue dado a conocer la tarde de este sábado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La agresión ocurrió a eso de las 6:10 a.m. cuando, según información preliminar, un hombre que se desplazaba en motocicleta se le acercó y le disparó en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

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El joven fue trasladado a un centro médico, donde permanece en estado delicado.

El caso quedó en investigación para dar con el responsable de este hecho violento.