Conductor involucrado en mortal accidente en Circunvalación fue llevado a hospital tras ser golpeado

Las autoridades aún esperan el resultado de la prueba de alcohol en sangre

Por Silvia Coto

El conductor del vehículo involucrado en el accidente de tránsito ocurrido la mañana de este sábado en Circunvalación, San Sebastián, tuvo que ser trasladado a un centro médico luego de recibir varios golpes tras el hecho.

Los testigos golpearon al conductor al alcanzarlo
Los testigos golpearon al conductor al alcanzarlo (cortesía/cortesía)

El hombre, de apellido Potoy, habría sido agredido por algunas personas que se encontraban en el lugar, luego de que, presuntamente, se diera a la fuga tras el choque que dejó al motociclista José Hernández fallecido.

Debido a las lesiones que presentaba producto de la agresión, fue llevado a un centro médico para su valoración.

Por otra parte, las autoridades judiciales aún se mantienen a la espera del resultado de la prueba de alcohol en sangre que se le practicó al conductor, como parte de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Este caso se mantiene bajo investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

