Conductor muere en violento choque entre carro y bus en Alajuela

Una persona aún no identificada perdió la vida en un violento choque entre un carro y un bus.

La fatalidad ocurrió sobre el puente de Villa Bonita, Alajuela, las autoridades recibieron la alerta del accidente a las 8:34 p.m. de este miércoles.

Una persona falleció en un choque de carro contra bus en Villa Bonita, Alajuela. Foto: Shirley Vásquez

La parte delantera del carro quedó destruida y por debajo del bus, cuando atendían a la víctima la declararon sin vida.

Versiones no oficiales señalaron que, en apariencia, el bus estaba detenido y en el sitio la iluminación no es buena, por lo que el chofer del carro no lo habría visto.