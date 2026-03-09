Conductor se da a la fuga tras mortal choque contra motocicleta en Mata Redonda

Un violento accidente de tránsito ocurrido este lunes en Mata Redonda, en San José, dejó como saldo un joven fallecido y otro en condición crítica.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca al conductor del carro que se dio a la fuga.
La emergencia fue reportada a las 12:21 a. m., en el cruce de la Nissan, cuando se alertó a los cuerpos de socorro sobre una colisión entre un carro y una motocicleta.
Al llegar al lugar, los cruzrojistas atendieron a dos hombres adultos que presentaban múltiples traumas producto del fuerte impacto.
Uno de los hombres ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.
El segundo hombre fue estabilizado por los socorristas y trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el motociclista iba de este a oeste cuando fue chocado por el carro que iba de norte a sur.
El fallecido es de apellido Cuadra, de 23 años y de nacionalidad nicaraguense.
El OIJ confirmó que el conductor del carro se dio a la fuga.
La identidad del fallecido se desconoce.