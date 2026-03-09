Conductor se da a la fuga tras mortal choque contra motocicleta en Mata Redonda

Un violento accidente de tránsito ocurrido este lunes en Mata Redonda, en San José, dejó como saldo un joven fallecido y otro en condición crítica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca al conductor del carro que se dio a la fuga.

La emergencia fue reportada a las 12:21 a. m., en el cruce de la Nissan, cuando se alertó a los cuerpos de socorro sobre una colisión entre un carro y una motocicleta.

Al llegar al lugar, los cruzrojistas atendieron a dos hombres adultos que presentaban múltiples traumas producto del fuerte impacto.

El accidente está en investigación para dar con el conductor. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Uno de los hombres ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

El segundo hombre fue estabilizado por los socorristas y trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el motociclista iba de este a oeste cuando fue chocado por el carro que iba de norte a sur.

LEA MÁS: Seminarista dejó el clero por amor, perdió a su familia en un accidente aéreo y halló la forma de volver a estar con ellos

El fallecido es de apellido Cuadra, de 23 años y de nacionalidad nicaraguense.

El OIJ confirmó que el conductor del carro se dio a la fuga.

La identidad del fallecido se desconoce.