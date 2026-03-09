Sucesos

Conductor se da a la fuga tras mortal choque contra motocicleta en Mata Redonda

El conductor del vehículo huyó del lugar. Además del fallecido, otro hombre fue llevado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un violento accidente de tránsito ocurrido este lunes en Mata Redonda, en San José, dejó como saldo un joven fallecido y otro en condición crítica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca al conductor del carro que se dio a la fuga.

La emergencia fue reportada a las 12:21 a. m., en el cruce de la Nissan, cuando se alertó a los cuerpos de socorro sobre una colisión entre un carro y una motocicleta.

Al llegar al lugar, los cruzrojistas atendieron a dos hombres adultos que presentaban múltiples traumas producto del fuerte impacto.

El accidente está en investigación para dar con el conductor. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Uno de los hombres ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

El segundo hombre fue estabilizado por los socorristas y trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el motociclista iba de este a oeste cuando fue chocado por el carro que iba de norte a sur.

LEA MÁS: Seminarista dejó el clero por amor, perdió a su familia en un accidente aéreo y halló la forma de volver a estar con ellos

El fallecido es de apellido Cuadra, de 23 años y de nacionalidad nicaraguense.

El OIJ confirmó que el conductor del carro se dio a la fuga.

La identidad del fallecido se desconoce.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mata redondaconductorchoque moto carrocruce la Nissanconductor en fugafallecidocuadrajoven fallecido sabana
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.