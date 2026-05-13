Conductor sospechoso de disparar y matar a hombre tras choque en Cartago es investigado por homicidio

El conductor sospechoso de disparar y causar la muerte de otro hombre, luego de un choque en barrio Nazareth de Cartago, es investigado por el delito de homicidio simple.

La investigación determinará si es un caso de defensa propia o no.

Así lo confirmó la mañana de este miércoles la Fiscalía, luego de conocerse que lo dejaron en libertad.

La discusión en carretera terminó con un hombre fallecido. (Cortesía/Cortesía)

Según información judicial, tras la audiencia de solicitud de medidas cautelares, el Tribunal de Flagrancia ordenó al imputado presentarse a firmar una vez por semana, no portar armas de fuego y mantener domicilio fijo, mientras avanza el proceso.

El Ministerio Público confirmó que la causa sigue en investigación para esclarecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho y definir las eventuales responsabilidades penales.

La próxima audiencia será el 1 de junio y, al tratarse de un caso de Flagrancia, el trámite será más rápido.

El caso se registró la mañana del martes, cuando una discusión entre dos conductores terminó en un hecho violento que cobró la vida de un hombre de 33 años, identificado como Francisco Javier Granados López, quien se dirigía hacia su trabajo en la zona franca de Cartago.

Según versiones preliminares y un video que forma parte de la investigación, la víctima habría descendido de su vehículo con un objeto en la mano y se dirigió hacia el otro conductor de apellido Mora, momento en el que se produjo el disparo que lo impactó en una pierna, provocándole la muerte al desangrarse.

Tras el hecho, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron varias diligencias para recolectar evidencia y tomar declaraciones que permitan esclarecer lo sucedido antes del disparo.

Por el momento, el sospechoso permanece en libertad mientras continúa la recopilación de pruebas dentro del expediente.