Conductores deberán reducir velocidad debido a los aguaceros que provocará tormenta Julia

Ante los fuertes aguaceros que se esperan por el paso de la tormenta Julia en Centroamérica la Policía de Tránsito les pide a todas las personas que anden en la calle que usen ropa visible y luces para reducir riesgos y fatalidades en las carreteras.

Esta medida es para peatones y ciclistas que se ejercitan, así como los conductores de vehículos, a estos últimos les piden bajar la velocidad para que puedan reaccionar a tiempo ante algún imprevisto.

Alexander Solano Quirós, director de la Policía de Tránsito, señaló que con la calle mojada a los automotores les cuesta más frenar.

Además recomiendan, si es posible, no salir de casa, pues las carreteras del país presentan problemas por deslizamientos o inundaciones tal es el caso de la Interamericana sur que pasa por Hortensias en el cerro de la Muerte; la ruta 32 que lleva hacia el Caribe, así como rutas con muchas curvas como la zona de Los Santos.

“Si el desplazamiento no es estrictamente necesario, sería importante evitarlo y, si se hace, estar atentos al señalamiento vial, a no exceder la velocidad y a tener encendidas las luces, incluso de día, porque las luces no son solo para iluminar el camino, sino para hacerse visibles ante los demás, si está oscuro o es de noche, si hay neblina o mucha lluvia”, señaló Solano.

Si es posible no salga de casa y de hacerlo piden andar a baja velocidad. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Ropa de colores

Se insta a las personas a usar ropa clara o reflectante de la luz, sobre todo si está lloviendo.

“Debemos tratar de que sean de colores claros o agregar a esas prendas aditamentos reflectantes de la luz. Usar las aceras y, en caso de no existir, caminar de frente a los vehículos”, señalaron en la Policía del Tránsito.

Los ciclistas y los motociclistas también deben encender la luz, sin importar si es de día.

Bajar la velocidad, en especial cuando van a cruzar la línea férrea o cuando pasan por tapas metálicas en la carretera son buenos consejos, comprendiendo que, al estar mojado ese metal, aumenta el riesgo de derrapes.