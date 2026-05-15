Confirman detención de otro sospechoso de participar en homicidio del policía Gerson Rosales

El Ministerio de Seguridad Pública acaba de confirmar que este jueves detuvieron a otro sospechoso más de participar en el homicidio del oficial Gerson Rosales.

La captura fue confirmada a La Teja por la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, la cual indicó que en los próximos minutos brindaría mayores detalles.

De esta forma, la autoridades ya habrían detenido a tres de los cuatro sujetos que habrían participado en el ataque que cobró la vida del oficial, ocurrido ayer en el centro de Matina, en Limón.

Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón. (MSP/MSP)

Este jueves el OIJ informó que ya se habían detenido a dos sospechosos por el crimen de Rosales: un hombre de apellido Menocal, de 26 años, y otro de apellido Vilchez, de 32 años.

De acuerdo con la investigación preliminar, Menocal sería vinculado como el presunto sicario ejecutor del ataque, mientras que Vilchez se mantiene bajo análisis por su posible participación en el hecho.

*Noticia en desarrollo.