Confirman lo peor sobre el trabajador que cayó en pozo artesanal

Las autoridades confirmaron lo peor en el caso del trabajador, de aproximadamente 35 años, que cayó a un pozo artesanal en Uvita de La Ceiba, en Orotina.

La Cruz Roja confirmó, pasadas las 10:30 a.m. de este lunes, que la víctima no tiene signos vitales. La emergencia la atienden desde las 7:36 a.m. El pozo tiene unos 30 metros de profundidad.

Confirman muerte de hombre que cayó dentro de pozo en Orotina. Foto Cruz Roja.

Confirman muerte de hombre que cayó dentro de pozo en Orotina. Foto Cruz Roja.

LEA MÁS: Hombre cae en pozo artesanal de 30 metros de profundidad

Al sitio, además de cruzrojistas, llegaron bomberos de las estaciones de Orotina, la Unidad especializada de Búsqueda y Rescate en cavernas y montañas, de Miramar, El Roble y de las estaciones centrales de San José