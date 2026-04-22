Confirman muerte de hombre que cayó a pozo en Limón tras difícil rescate

El hombre cayó al pozo mientras realizaba unos trabajos en la propiedad

Por Silvia Coto

El hombre de aproximadamente 51 años que cayó a un pozo de cinco metros este miércoles en Valle La Estrella, en Limón, falleció tras un complicado rescate.

Según información brindada por la Cruz Roja , el incidente ocurrió frente a una vivienda, donde el hombre se encontraba realizando trabajos cuando, por razones que se investigan, cayó al interior del pozo.

El hombre falleció tras caer al pozo cuando realizaba varios trabajos (Cortesía/Cortesía)

Las labores de rescate en conjunto con Bomberos, fueron complejas y requirieron la movilización de seis unidades, incluyendo personal especializado.

Según indicó la cruzrojista Tatiana Díaz, cuando lograron extraer al hombre, este ya no presentaba signos vitales.

De momento, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias exactas del accidente. El caso se mantiene bajo investigación.

La identidad del fallecido tampoco ha sido revelada por las autoridades.

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

