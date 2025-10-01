Confirman que cuerpo hallado en río María Aguilar es de Kevin Kirby, desaparecido en Montes de Oca

Kevin Kirby desapareció en Sabanilla desde el domingo 28 de setiembre del 2025, este 1 de octubre fue hallado en el río María Aguilar en Hatillo 8. (Tomado de Facebook,. /Tomado de Facebook)

Kevin Kirby Jiménez, de 27 años, estuvo desaparecido en los últimos cuatro días y la madrugada de este miércoles 1 de octubre se confirmó la peor noticia para su familia.

El cuerpo del muchacho fue hallado en el río María Aguilar, en Hatillo 8, a la altura de Circunvalación.

La víctima tenía marcas de golpes en costillas y puñaladas.

El último día que se le vio fue la domingo 28 de setiembre en Sabanilla de Montes de Oca, en una fiesta.

