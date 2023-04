Conozca cuál es la principal causa de muerte en las carreteras de Costa Rica y evítela

Evite ir más rápido de la cuenta, es un error que puede ser mortal. Foto: Cortesía.

La principal causa de muertes en las carreteras del país es algo completamente evitable.

Aunque parezca mentira, el abuso de velocidad al volante fue la principal causa de muerte en el 2022 y sigue siendo la principal en este 2023.

Ganarse un segundo en el semáforo, con el riesgo de atropellar a un peatón, para tener que frenar a los 200 metros otra vez, es absurdo, pero muy común.

Acelerar en una carretera que ni conoce, porque pocas veces o nunca ha ido de paseo por ese lugar, es un riesgo innecesario.

Meter la chancla camino a la playa, para igual tener que esperar en el peaje o en el ferry, es una tontería.

Los tráficos están cuidando a los vacacionistas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que entre enero y marzo de este año, murieron 120 personas en carretera, de ellas 54 perdieron la vida por el exceso de velocidad.

La invasión de carril suma 26 decesos y es la segunda causa asociada a fatalidades en carretera.

En plena Semana Santa, las autoridades de Tránsito hacen un llamado a salir con tiempo y manejar con precaución; en todo caso, el hotel, la playa o la montaña no se van a ir, seguirán ahí, sea que se llegue más tarde de lo esperado o no, el que podría no llegar nunca es el conductor que abusa de la velocidad, sea para ir a esos lugares o en su regreso a casa.