Constructor de 64 años lucha por su vida luego de sufrir descarga eléctrica cuando trabajaba

Un peón de construcción de 64 años lucha por la vida al sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en San Francisco de Heredia. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Un peón de construcción, de 64 años, lucha por la vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba.

La emergencia trascendió a las 7:20 a. m. de este lunes 20 de octubre, frente a la plaza Bratsi, en San Francisco de Heredia.

El trabajador estaba sobre el techo de la construcción cuando ocurrió el incidente.

Cruz Roja estabiliza al trabajador y lo traslada al hospital

“La Cruz Roja aborda a un hombre de 64 años, quien habría sufrido una descarga eléctrica en un segundo piso, por lo que requirió estabilización y traslado al centro médico en condición crítica”, señalaron en la Benemérita.

La víctima fue trasladada al hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.