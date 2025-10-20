Sucesos

Constructor de 64 años lucha por su vida luego de sufrir descarga eléctrica cuando trabajaba

La emergencia con el constructor se dio este lunes en la mañana

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales
Un peón de construcción de 64 años lucha por la vida al sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en San Francisco de Heredia. Foto: Cruz Roja
Un peón de construcción de 64 años lucha por la vida al sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en San Francisco de Heredia. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Un peón de construcción, de 64 años, lucha por la vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba.

La emergencia trascendió a las 7:20 a. m. de este lunes 20 de octubre, frente a la plaza Bratsi, en San Francisco de Heredia.

El trabajador estaba sobre el techo de la construcción cuando ocurrió el incidente.

Cruz Roja estabiliza al trabajador y lo traslada al hospital

“La Cruz Roja aborda a un hombre de 64 años, quien habría sufrido una descarga eléctrica en un segundo piso, por lo que requirió estabilización y traslado al centro médico en condición crítica”, señalaron en la Benemérita.

La víctima fue trasladada al hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
descarga eléctricapeón de construcciónelectrocutado
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.