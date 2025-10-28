Corte abre investigación disciplinaria contra director del OIJ por denuncia de violación

La Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de la investigación disciplinaria contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López.

La Corte detalló que la investigación se tramita con el expediente número 25-3733-031-DI, la noche del lunes había información que se abriría el proceso, situación que se dio a primera hora.

Zúñiga es investigado una denuncia por presunta violación.

Randall Zúñiga, director del OIJ. (Marvin Caravaca)

Según el Poder Judicial, la investigación administrativa fue instruida por la Presidencia de la Corte a través del Tribunal de la Inspección Judicial, con el objetivo de evaluar la actuación del funcionario y determinar posibles sanciones disciplinarias, de acuerdo con la normativa interna que regula la conducta de los miembros del Poder Judicial.

La denuncia contra Espinoza fue presentada el viernes 24 de octubre por una persona mayor de edad y está relacionada con hechos que supuestamente ocurrieron en la zona de Corredores en enero de 2025.

Actualmente, la investigación penal se lleva a cabo bajo la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores, con supervisión de la Fiscalía Adjunta de Género y en coordinación con la Sección Especializada en Violencia de Género del OIJ