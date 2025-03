Costa Rica pasó del crimen organizado al narcoterrorismo con proyección de homicidios de terror

Una Costa Rica de terror es en la que hemos estado viviendo los últimos dos años, esto queda evidenciado no solo en las estadísticas del OIJ, sino también en las consultas médicas a las que recurren los ticos por estrés.

Los datos son alarmantes, Costa Rica alcanzó los 200 homicidios este lunes 17 de marzo, la proyección del OIJ es que termine el 2025 en 975 asesinatos, siendo más violento que el 2023, el año que pasó a la historia como el de más homicidios en el país.

Gustavo Mata, exagente del OIJ, exministro de Seguridad y experto en el tema afirmó que no le queda duda que la que era la Suiza centroamericana se convirtió en un narcoterrorismo.

“No me queda la menor duda de que se trata del narcoterrorismo, que es cuando estos grupos criminales se apoderan de estructuras del Estado, como lo hemos visto, policías y políticos relacionados con estos grupos criminales, es preocupante porque cada día vemos un alto índice de agresividad para perpetrar sus matanzas en las calles, con el agravante que están utilizando armas de alto poder, como las que usaron en playa Bonita, Limón”, dijo Mata.

Agregó que también es preocupante el uso de granadas de fragmentación, las cuales exponen más vidas inocentes.

“Se está viendo que hay sujetos que las portan, si bien es cierto, se les ha detenido antes de que las detonen, eso significa que si hay una, hay cientos de granadas en Costa Rica que van a ser utilizadas por estos grupos criminales y con ello incrementan las víctimas colaterales”, señaló.

Experto en seguridad afirma que cuerpos policiales están atados de manos, psicóloga afirma que violencia aumenta el estrés. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Mata sostuvo que, desgraciadamente, los cuerpos policiales, que tienen que ver con la prevención y contención están atados de manos porque no tienen los instrumentos para combatir la criminalidad.

“No tienen carros, no tienen armamento, si hablo de Guardacostas es igual, no tienen barcos, de Vigilancia Aérea también, esto es el coctel para que estos grupos organizados se apoderen más de territorios costarricenses, no hay provincia en este país que no haya sido tomada por el crimen organizado”, aseguró.

La responsabilidad de lo que pasa en suelo tico se la achaca completamente al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y al Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

“No veo una acción concreta por parte del Poder Ejecutivo, ¿quiénes son los responsables de esta situación? Son el presidente y el irresponsable de Mario Zamora, que no está haciendo nada por dotar de recurso a estos policías”, aseveró.

Agregó que la marcha convocada para este martes 18 de marzo se trató de un tema político en el que quería presentar a los candidatos a la próxima presidencia.

“Esa marcha es parte del gobierno que trata de impulsar, sus candidatos a presidencia. Esto sin importarle lo que pasó en San Rafael Abajo de Desamparados en donde hubo un homicidio y también hubo víctimas colaterales, pero no les interesa la seguridad de este país”, manifestó.

Concluyó diciendo que da tristeza escuchar que buscan convenios con el FBI y la DEA, cuando desde siempre ha existido esos enlaces.

“Mario Zamora supuestamente se reunía en los Estados Unidos con representantes de estas dependencias, quiero verlo venir a Costa Rica con aviones, con embarcaciones, con equipo para Fuerza Pública y si lo hace, pues le pediré disculpas a todo lo que he dicho”, enfatizó

Estamos con miedo

La sicóloga María Ester Flores señala que en sus consultas ha notado un incremento de personas que tienen cuadros de estrés por todo lo que ocurre en Costa Rica.

“Las familias costarricenses ha tenido que cambiar sus formas de guiar a sus hijos, ahora les dicen: ‘no salgan a la calle, no salgan en las noches, los pueden matar’, entonces los adolescentes y los jóvenes universitarios ya les da miedo socializar, estar en las aceras, ir en la noche a hacer un mandado, las personas andan muy nerviosas”, confirmó Flores.