Creadora de los Chinaokes lanza un video mucho más fuerte que los que tiró en el programa de Teletica

Melany Mora, una de las creadoras de los Chinaokes, volvió a apelar a su ingenio para defender la democracia costarricense y, desde su visión, mostrar cómo el país en el que creció se ha transformado en uno marcado por balas, sangre y un deterioro en la educación.

Costa Rica comparada con una finca mal administrada Copiado!

Mora muestra a Costa Rica con una pequeña finca de 51.000 kilómetros cuadrados, rodeada de naturaleza, en la que todos se conocen, pero que ha sido mal administrada, donde se robó tanto que ahora se vive con candados, rejas y miedo.

Salvemos Nuestra Finca

Críticas a la inseguridad

“¿Cómo no vamos a tener miedo si en la tierra en la que reina el trabajo y la paz están matando a dos personas al día? El pura vida se convirtió en pura muerte”, expresó.

“¿Cómo no vamos a tener miedo si le dimos la llave a una administración que le gusta jugar con fuego y discursos incendiarios que solo culpan, señalan y dividen?”, manifestó Mora.

Llamado a no repetir errores

Finalmente, hizo un llamado a no cometer el mismo error que, a su criterio, han cometido otros países de Latinoamérica, al no escoger a un buen administrador de la finca, en este caso, Costa Rica.