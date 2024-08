Cruel conductor acabó con historia de amor que joven pareja empezaba a escribir

La historia de amor entre Fabricio y Kimberly tuvo un triste final. Foto cortesía Alicia Morales.

La historia de amor entre Fabricio Rivera Morales, de 23 años, y su novia Karla Mena Silva, de 18, no tuvo el final feliz que ambos jóvenes deseaban, pues un terrible accidente, del cual ellos no tuvieron la culpa, terminó por separarlos.

Esta historia de amor, que apenas empezaron a escribir en noviembre del año pasado, llegó a su fin el 12 de julio anterior, cuando un cruel conductor chocó la moto en la que viajaba la pareja, causando la muerte de Fabricio, para luego seguir su camino como si nada hubiera pasado.

Alicia Morales, mamá de Fabricio, contó a La Teja que a pesar de que su hijo aún era muy joven, él ya sabía lo que quería para su vida, y su deseo más grande era estar siempre al lado de su amada novia.

“Él amaba a su novia por sobre todas las cosas, quería estar con ella, ser papá y formar una bonita familia juntos, con sus hijos y todo. Él estaba viendo cómo conseguía, poco a poco, para comprarse un lotecito y construir su casita para irse a vivir con la novia. Pensar en lo que le terminó pasando es muy duro”, dijo Morales.

El fatal accidente ocurrió la noche del viernes 12 de julio, cuando Fabricio y su novia viajaban en moto por la radial en Concepción de Atenas, en Alajuela, a 150 metros al este del Restaurante Campo Verde.

Fabricio y Karla era novios desde noviembre del año pasado. Foto cortesía Alicia Morales.

En un principio, las autoridades informaron que, aparentemente, la moto en que viajaban se había volcado, pero las primeras investigaciones lograron determinar que un carro había chocado a los novios por detrás y después se dio a la fuga.

Cuando los cruzrojistas llegaron al lugar, Rivera ya había fallecido, mientras que su novia fue trasladada al Hospital San Rafael de Alajuela y, posteriormente, al Hospital México.

Mamá lo seguía esperando

La noticia sobre la trágica muerte de su hijo fue un golpe muy duro para doña Alicia, pero lo que vino después ha sido igual de doloroso, pues ella y su familia sufren la ausencia de Fabricio todos los días.

“Eso ha sido lo más duro, la ausencia de él, porque al principio, uno está como si fuera una pesadilla o como si él anduviera paseando. Para mi fueron quince días en los que ni pude ir a trabajar, porque yo lo esperaba todos los días y, obviamente, él nunca llegó, entonces uno tiene que entender y agarrarse muy duro de Dios, porque es un golpe muy duro que no se lo deseo a nadie”, dijo Morales.

Para esta madre una de las cosas más dolorosas en torno a la muerte de su hijo es el hecho de que el conductor que provocó el accidente ni siquiera se detuvo para tratar de auxiliar a Fabricio y a su novia.

“Es muy duro, esa es la realidad de este mundo, ver que hay gente que no tiene corazón ni amor, porque pudo haber sido un accidente, los accidentes pasan, pero fue una persona que los dejó ahí botados”.

El accidente ocurró cuando Fabricio viajaba en moto con su novia. Foto cortesía Alicia Morales.

La señora contó que fueron unos oficiales los que encontraron a su hijo y a la novia de este, pues pasaron por ahí con su patrulla y al ver la moto tirada en una cuneta decidieron revisar los alrededores.

Novia en recuperación

En cuanto a la novia de su hijo, Morales contó que, afortunadamente, Karla sobrevivió al terrible accidente; sin embargo, tuvo que ser operada en tres ocasiones debido a las graves lesiones que sufrió en ese accidente.

“Ella, gracias a Dios, ya salió de todas las operaciones, salió muy bien, pero está como perdidita de la cabeza, hasta el momento no se acuerda bien de nada. Se supone que aún tiene una parte del cerebro que todavía esta inflamadita, entonces tiene como lagunazos”, contó.

Doña Alicia dijo que la muchacha aún se encuentra en recuperación, pues mentalmente, todavía no se encuentra del todo bien.

“Yo he ido a visitarla y a cuidarla, cuando ella me ve llorando me toca la cara, pero ella como que no conecta todavía. Se supone que ella ya sabe lo que pasó, pero igual como que se conecta y se desconecta. El día que le dijeron sí se puso a llorar, pero cuando llegué a verla estaba desconectada porque no me preguntó nada”.

Fabricio actualmente trabajaba como guarda de seguridad privada. (Cortesía)

Mamá exige justicia

La mamá de Fabricio dijo que, hasta el momento,no sabe nada sobre el conductor que causó el mortal accidente, y cuando ha tratado de obtener información en el OIJ sobre cómo va la investigación, las respuestas han sido mínimas.

“Yo lo fui a buscar (al investigador) la primera vez para preguntarle, hacia mas de 10 días y no había ido a recoger los videos (de cámaras de seguridad cercanas); le dije que cómo era posible, que si estaba esperando que los borraran. Ahora fui la última vez y me dijeron que él estaba en vacaciones, y una muchacha me dijo que los videos ya los tenían, pero aparte de eso no nos dicen nada”.

Doña Alicia inidicó que ella y su familia mantienen la esperanza de que las autoridades cumplan con su trabajo y lleven al responsable de la muerte de su hijo ante la justicia.

“Lo que quiero es que lo agarren, yo digo que si no es con las leyes de este país será con la justicia divina, pero de alguna manera esa persona tiene que pagar”.