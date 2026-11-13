Cruz confirma lamentable noticia sobre mujer embarazada y revela un dato verdaderamente desgarrador

La Cruz Roja confirmó la muerte de una mujer embarazada que, en apariencia, fue víctima de femicidio a manos de su propia pareja sentimental. Además, reveló un detalle del crimen que resulta verdaderamente desgarrador.

Según un reporte policial facilitado a La Teja, el atroz crimen ocurrió alrededor de las 10 a.m. de este jueves en Turrialba, específicamente en la comunidad de Grano de Oro, en Río Peje, 25 metros al este de la escuela.

Por su parte la Benemérita reveló cuál habría sido el arma que fue usada para acabar con la vida de la embarazada y herir a otra mujer de 50 años, quien sería la madre de la ahora fallecida.

“En el lugar se valoraron dos mujeres adultas heridas con machete, una de 28 años sin signos vitales y otra de 50 años se trasladó en condición crítica al Hospital William Allen”, detalló la Benemérita.

El atroz crimen ocurrió en Grano de Oro, en Turrialba. (Albert Marín.)

Además, ante consulta de este medio, la Cruz Roja confirmó lo señalado en el reporte policial sobre que la ahora fallecida estaba en estado de gestación.

“Se ubica dentro de una vivienda a una mujer en estado de embarazo, con múltiples heridas por arma blanca, al parecer fallecida. También a otra mujer, madre de la anterior, con heridas por arma blanca en el abdomen, quien se observa muy grave”, indica el reporte.

Ese mismo reporte detalla que, según testigos, el agresor habría sido el compañero sentimental de la embarazada, quien se dio a la fuga tras los supuestos hechos.

“Se está a la espera de Cruz Roja y en búsqueda del agresor. Pendiente de más detalles”, finaliza el reporte.