Cruz Roja atiende reporte de accidente de tránsito con menor y dos adultos en la ruta 32, pero era falsa alarma

La Cruz Roja Costarricense respondió a un reporte de accidente de tránsito en la ruta 32 con dos adultos y un menor de edad involucrados; sin embargo, al llegar al sitio, la emergencia fue descartada como una falsa alarma.

Despliegue de emergencia por falsa alarma

La Cruz Roja Costarricense respondió al supuesto incidente con el envío de unidades básicas, avanzadas de rescate y el apoyo de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.

Según el falso reporte preliminar, en el vehículo viajaban dos adultos y un menor de edad, pero tal incidente no se dio.

“A la llegada de los recursos se trató de una falsa alarma. Los recursos regresan a los Comités Auxiliares”, actualizaron hace pocos minutos.

Cruz Roja atiende vuelco de vehículo en la ruta 32 con tres ocupantes. (Fines ilustrativos) (Édgar Chinchilla/Édgar Chinchilla)

Las autoridades recuerdan la importancia de reportar emergencias de forma responsable y con información verificada, para evitar la movilización innecesaria de recursos que podrían ser requeridos en situaciones reales.