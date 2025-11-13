Sucesos

Cruz Roja busca a tercera persona que estaría atrapada en carro que cayó a catarata de La Paz

Dos personas que fueron rescatadas dijeron que dentro del carro podría haber una tercera persona

Por Adrián Galeano Calvo

En estos momentos la Cruz Roja está realizando un operativo para buscar a una persona que, en apariencia, podría estar dentro de un carro que cayó al río en la catarata de La Paz, en Vara Blanca.

Así lo confirmó la Benemérita hace pocos minutos, la cual indicó que la búsqueda se está realizando tras la información que recibieron de otras dos personas que viajaban dentro del vehículo y que ya fueron rescatadas.

“Según la información brindada por los pacientes, dentro del vehículo podría haber una tercera persona. Ante esta situación, la Benemérita ha desplazado recursos adicionales, incluyendo unidades de soporte básico, soporte avanzado y equipos de rescate, con el fin de confirmar o descartar esta información”.

Buscan a persona que estaría dentro de carro que cayó a catarata de La Paz.
De acuerdo con la Cruz Roja, fueron alertados de la emergencia por medio de una llamada al sistema de emergencias 9-1-1, en la cual se indicaba que un vehículo se salió de la vía y cayó dentro del río.

“A la llegada de nuestras unidades, se atendió a dos pacientes que ya se encontraban fuera del vehículo y que están siendo trasladados en condición urgente al centro médico”.

Videos que circulan en redes sociales muestran a dos hombres aferrados a una piedra, a escasos centímetros del carro en el que viajaban, el cual quedó completamente volcado dentro del río.

