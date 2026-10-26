Cruz Roja busca a tres hombres que se extraviaron en una montaña sin agua, comida ni abrigo

La Cruz Roja Costarricense moviliza equipos especializados para buscar a tres hombres adultos extraviados en el sector de Cerro Piedras Blanco, en Salitral de Santa Ana, San José.

Según el reporte preliminar de la Benemérita, los hombres ingresaron a la montaña durante la madrugada de este domingo 25 de octubre, aproximadamente a las 2 de la mañana.

El grupo entró por el sector de La Ventolera, cerca del campo base, y tenía previsto salir por el sector del puente.

La Cruz Roja Costarricense moviliza equipos para buscar a tres hombres extraviados en Cerro Piedras Blanco. (Foto con fines ilustrativos) (Rafael Pacheco Granados)

Solo uno tiene experiencia en montaña

Uno de los aspectos que preocupa es que, de los tres hombres, únicamente uno cuenta con experiencia en montaña.

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Además, según la información disponible, no llevan agua, alimentos ni abrigo, lo que aumenta la preocupación por su situación.

Ante el reporte, la institución moviliza una unidad de soporte básico y personal de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Terrestre para atender la emergencia.

La operación de búsqueda y rescate continúa en desarrollo.