Un joven de 13 años fue reportado como desaparecido la tarde de este miércoles y la Cruz Roja busca al muchacho en los alrededores de San Antonio de Coronado.

Según un reporte de la Benemérita, el informe sobre este caso fue emitido a las 3:16 de la tarde.

“De inmediato, se desplazaron recursos institucionales hacia la zona, donde se desarrollan labores de búsqueda en un sector boscoso que cuenta con la presencia de un río”, informó la Cruz Roja.

La Cruz Roja busca a un joven de 13 años, que está desaparecido en San Antonio de Coronado. Foto: ilustrativa / Cruz Roja. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Equipo avanzado

La Cruz Roja destacó, además, que por la zona en donde buscan al joven están recurriendo a un equipo de soporte avanzado.

“En el lugar trabajan equipos especializados, apoyados por vehículos de operaciones, unidades de primera intervención y una ambulancia de soporte avanzado, con el objetivo de localizar a la menor y brindarle la atención necesaria en caso de ser requerida”, destacó.